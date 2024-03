Newordic Healthbrands AB Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von New Nordic Healthbrands wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich damit für New Nordic Healthbrands die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für New Nordic Healthbrands liegt bei 51,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei New Nordic Healthbrands in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist New Nordic Healthbrands derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 20,47 SEK, während der Kurs der Aktie bei 21 SEK um +2,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 18,87 SEK, was einer Abweichung von +11,29 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".