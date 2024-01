Newordic Healthbrands AB Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Stimmung unter den Anlegern für die New Nordic Healthbrands-Aktie ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das zeigt sich darin, dass das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die positive Richtung zeigt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,5 SEK, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17 SEK lag, was einem Unterschied von -24,44 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,89 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,65 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert liegt aktuell bei 38,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch im Hinblick auf den RSI eine "Neutral"-Einstufung.