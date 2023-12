Newordic Healthbrands AB Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei New Nordic Healthbrands zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für New Nordic Healthbrands weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die New Nordic Healthbrands-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 52,38 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für New Nordic Healthbrands.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der New Nordic Healthbrands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,79 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,05 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über New Nordic Healthbrands wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält New Nordic Healthbrands auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.