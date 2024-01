Newordic Healthbrands AB Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der New Nordic Healthbrands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,74 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,65 SEK (-26,78 Prozent Unterschied), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 16,75 SEK nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die New Nordic Healthbrands-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Nordic Healthbrands zeigt mehrheitlich positive Meinungen und eine verstärkte Auseinandersetzung mit positiven Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die New Nordic Healthbrands-Aktie liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.