Newmont Mining Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Newmont beträgt 56,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 67,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Newmont abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 55,1 USD, was einem Potenzial von 66,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Newmont beträgt 4,52 Prozent, was 8324,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8328. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Newmont bei 39,81 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 33,08 USD liegt, was einem Abstand von -16,91 Prozent entspricht. Ebenso verhält es sich mit der 50-Tage-Linie (GD50), die aktuell bei 37,4 USD liegt, was einem Abstand von -11,55 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Newmont-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.