Newmont Mining Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Newmont-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,52 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8315,09 % ist diese Rendite jedoch niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newmont einen Wert von 22,31, was im Vergleich zum Branchenmittel von 77,44 als deutlich günstig erscheint. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Aktienkurs von Newmont weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -25,76 % auf, was mehr als 824 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 798,5 % in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die Performance von Newmont mit 824,26 % deutlich darunter und führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Newmont-Aktie einen Wert von 51,68 für den RSI7 und 65,77 für den RSI25. Diese Werte deuten auf eine "Neutral"-Empfehlung in Bezug auf die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume hin, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.