Newmont Mining Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Newmont wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt neunmal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", was sich aus acht "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung zusammensetzt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Newmont. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 55,1 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 66,02 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,19 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Newmont-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,67 USD. Der letzte Schlusskurs von 33,19 USD weicht somit um -16,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-10,64 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Newmont beträgt derzeit 4,52 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8315,09 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Mit einer Differenz von 8310,57 Prozentpunkten ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an 11 Tagen die Diskussion überwiegend negativ war. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Newmont ausgetauscht. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet und es gab in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.