Newmont Mining Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Newmont werden aktuell positiv bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen positiv über Newmont diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Auch tiefergehende Analysen ergaben vor allem positive Signale. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Newmont insgesamt 9 Analystenbewertungen, von denen 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die Analysten empfehlen die Aktie mehrheitlich positiv, und die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 45,89 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Newmont in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,23 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -17,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält Newmont in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Newmont eine positive Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzung, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine gewisse Unterperformance.