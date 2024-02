Newmont Mining Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Änderungsrate der Stimmung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat stetig verbessert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". Bezüglich der Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen wurde festgestellt, dass es mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Newmont-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Newmont beträgt derzeit 4,52 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8315,09 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Newmont insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 8 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 66,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Newmont daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussionen waren an 2 Tagen überwiegend positiv und an 11 Tagen überwiegend negativ. Auch die statistischen Auswertungen der historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.