Newmont Mining Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Newmont ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels geführt hat. Jedoch zeigen die Analysen aus den sozialen Medien 6 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Newmont beträgt derzeit 4,52 Prozent, was 2,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine gute Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Analysten haben der Aktie von Newmont in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen gegeben, was auf langfristige Sicht eine gute Einstufung ergibt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als gut angesehen, da es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 52,44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,66 Prozent impliziert und somit zu einer guten Gesamteinschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newmont liegt bei 20,05, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 75,86 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Newmont.