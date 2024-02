Newmont Mining Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment für Newmont hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend in negativen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt gezeigt. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Fokus standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für Newmont auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich hingegen eine Unterbewertung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 22,78 und liegt damit um 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche von 90. Aus dieser Sicht erhält Newmont eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie interessante Ausprägungen zeigen. Die Diskussionsintensität ist starken Schwankungen unterworfen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Veränderung, die ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Newmont.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,91 Prozent erzielt, was 21,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,25 Prozent, und Newmont liegt aktuell 21,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.