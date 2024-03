Newmont Mining Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Newmont-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 38,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 33,56 USD liegt, was einem Unterschied von -12,83 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 33,99 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,27 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Newmont bei -28,75 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 37,94 Prozent, und hier liegt Newmont mit 66,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Newmont-Aktie bei 20,05 liegt, was 75 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (79,13). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Newmont besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation an acht Tagen überwog. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Trotzdem haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Newmont auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.