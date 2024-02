Newmont Mining Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten zwölf Monaten wurde Newmont von insgesamt 9 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese Einschätzung setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 55,1 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 66,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Nur an zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an 11 Tagen die negativen Themen überwogen. Dies führte zu einer überwiegend negativen Bewertung seitens der Anleger. Statistische Auswertungen ergaben, dass in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale vorlagen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Newmont liegt derzeit bei 4,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8315,09 % als niedrig eingestuft wird. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Newmont mit einer Rendite von -25,76 % deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 798,5 % aufweist, schneidet Newmont mit -824,26 % schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.