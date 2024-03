Newmont Mining Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie von Newmont wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung laut Messung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Newmont-Aktie zeigt einen Wert von 58,29 für den RSI7 und 47,88 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie von Newmont im letzten Jahr eine Rendite von -28,75 Prozent erzielt, was 68,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Einschätzung als "Gut" führt. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 52,44 USD, was einem Potenzial von 55,3 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Newmont-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.