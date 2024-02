Newmont Mining Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Newmont wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass es eine erhöhte Aktivität im Netz gab, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Newmont in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newmont liegt mit einem Wert von 22,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Newmont von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,76 Prozent erzielt, was 823,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.