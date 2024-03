Newmont Mining Aktie: So schnell kann es gehen

Der Vergleich des Aktienkurses von Newmont im Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -28,75 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branchen-Rendite von 4,33 Prozent für "Metalle und Bergbau" in den letzten 12 Monaten liegt Newmont mit 33,08 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Newmont wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergaben ein langfristiges Bild, das insgesamt als "Schlecht" und "Neutral" bewertet wird. Die Aktivität in den Diskussionen war unterdurchschnittlich, und die Stimmungsänderung blieb gering.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Newmont-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, während der RSI der letzten 25 Handelstage 47,9 beträgt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Newmont-Aktie ist insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Analysten hatten mehrheitlich positive Bewertungen abgegeben, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,44 USD, was auf eine zukünftige Performance von 52,59 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,37 USD hindeutet.

Insgesamt wird die Aktie von Newmont von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, basierend auf der Analyse der Rendite, Stimmung und Analysteneinschätzung.