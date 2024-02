Newmont Mining Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Newmont ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Newmont besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation an zehn Tagen die positive überwog. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine negative Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit auch positive Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt die Aktie von Newmont als unterbewertet, da das KGV mit 20,05 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der 75,43 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Newmont im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,75 Prozent erzielt hat, was 830,94 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt Newmont aktuell 830,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.