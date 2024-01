Newmont Mining Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Die Aktie von Newmont wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 8 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Newmont. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 55,1 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 33,13 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 4,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 8282,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet Newmont eine Rendite von -7,86 Prozent, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hingegen verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,77 Prozent, wobei Newmont mit 61,63 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben gemischte Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daraus ergibt sich die Einschätzung des Unternehmens als "Neutral". Insgesamt lassen sich vier Handelssignale ermitteln, von denen 1 als gut und 3 als schlecht bewertet werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie.

Zusammenfassend ist die Aktie von Newmont bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.