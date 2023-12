Newmont Mining Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Die Dividendenrendite von Newmont beträgt derzeit 4,25 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,4 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. In den sozialen Medien überwiegen aktuell die negativen Meinungen über Newmont, und es wurden überwiegend negative Themen diskutiert. Dies führt zu insgesamt sieben Handelssignalen, von denen zwei positiv und fünf negativ sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs +0,21 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Tage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um +8,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Zusammenfassend wird die Newmont-Aktie somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet, während die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating ergibt.