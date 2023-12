Newmont Mining Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Newmont verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um 6,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,78 Prozent im Branchenvergleich für Newmont. Der Durchschnitt der mittleren Rendite im "Materialien"-Sektor lag bei 6,55 Prozent, wobei Newmont um 17,78 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Newmont in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufwies. Daher erhält Newmont für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Newmont daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Newmont liegt bei 98,86, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Newmont erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Newmont aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 55,1 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 45,89 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Newmont daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.