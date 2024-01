Newmont Mining Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Newmont diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Newmont bei -7,86 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 55,68 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Newmont mit 63,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Newmont aktuell mit dem Wert 91,75 als überkauft eingestuft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Newmont-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,65 USD mit dem aktuellen Kurs von 37,95 USD, ergibt sich eine Abweichung von -8,88 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 38,96 USD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,59 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.