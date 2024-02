Newmont Mining Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung von Anlegern in den sozialen Medien bezüglich der Newmont-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ist das Ergebnis einer Analyse von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Anleger-Stimmung, die als "Schlecht" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden 6 deutlich negative Signale identifiziert, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Newmont mit 4,52 % unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau, was zu einer geringeren Rendite von 8310,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Netz auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsveränderung hindeuten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Newmont-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,76 % erzielt, was 823,05 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.