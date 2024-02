Newmont Mining Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Newmont beträgt 56,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,31, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Newmont im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,76 Prozent erzielt, was 824,21 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 798,46 Prozent, und Newmont liegt aktuell 824,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Newmont liegt bei 4,52 Prozent, was 8324,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dieser unrentablen Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Newmont bei 39,81 USD, während der Aktienkurs selbst bei 33,08 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 37,4 USD, was einer Differenz von -11,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Newmont Mining kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Newmont Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Newmont Mining-Analyse.

Newmont Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...