Newmont Mining Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite von Newmont beträgt aktuell 4,52 Prozent, was 8325,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Newmont in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso konnte in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Newmont deutlich darunter. Mit einer Rendite von -28,75 Prozent im Vergleich zur Branchenmitte von -6,72 Prozent führt dies zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.