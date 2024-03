Newmont Mining Aktie: Am Scheideweg

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Newmont ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 20,05 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 75,25. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Newmont-Aktie stattgefunden. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 52,44 USD, was einem Aufwärtspotential von 54,75 Prozent entspricht.

Bei einer Dividendenrendite von 4,52 % liegt Newmont jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,75 Prozent erzielt, was 22,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.