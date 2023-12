Newmarkcurity Aktie: Jetzt aber!

Die Anleger-Stimmung bei Newmark Security in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, wobei weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz wird die Diskussionsintensität als üblich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Newmark Security liegt bei 9,09 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 10, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der bei 0,6 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,76 EUR) deutlich darüber liegt, wird Newmark Security mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Newmark Security auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.