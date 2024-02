Newmark Reit Managementunit Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Newmark Property REIT liegt bei 40,74, was ihn als "Neutral" einstuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 23,87, was zu einer Einstufung als "Gut" führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbringt. Daher erhält Newmark Property REIT eine Einschätzung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Newmark Property REIT auf 1,15 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,385 AUD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,43 Prozent und zur GD50 derzeit +24,77 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.