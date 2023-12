Newlink Technology Inc tut es schon wieder?

Die Analyse von Newlink über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Newlink-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überkauft-Situation (Wert: 84,38), wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die RSIs erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Newlink-Aktie mit einem Kurs von 0,56 HKD aktuell -28,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -61,11 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird Newlink hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.