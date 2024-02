Newlink Technology Inc Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkaufssituation, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Die Newlink hat derzeit einen RSI von 56,41, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 66,37 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein negatives Bild für die Newlink-Aktie. Der GD200 beträgt 1,12 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,455 HKD liegt, was einer Abweichung von -59,38 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -15,74 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Newlink-Aktie ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Newlink, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Newlink in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung abgegeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher aus der Analyse des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz eine neutrale Gesamtbewertung für die Newlink-Aktie.