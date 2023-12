Newlink Technology Inc Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Newlink liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 89,71, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Newlink-Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Newlink eingestellt waren. Es gab keine positive Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Newlink daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Newlink in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und für Newlink wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Newlink derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,39 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,51 HKD liegt, was einer Abweichung von -63,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,73 HKD weist auf eine Abweichung von -30,14 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".