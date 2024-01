Newland Digital Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Newland Digital hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 44,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt nur um 18,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Newland Digital eine Outperformance von +25,65 Prozent aufweist. Auch im Sektor Informationstechnologie konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 14,42 Prozent verzeichnen, wobei Newland Digital sogar um 29,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite liegt Newland Digital mit 1,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt um 1,01 Prozent. Die Branche "Software" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, könnte die Aktie ein lukratives Investment sein, weshalb sie von der Redaktion ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Newland Digital ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen die Diskussionen dominiert haben. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newland Digital mit einem Wert von 294,32 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.