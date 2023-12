Newland Digital Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Newland Digital-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 18,08 CNH, während der Aktienkurs bei 19,22 CNH liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +6,31 Prozent und eine Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 18,22 CNH, was einer Differenz von +5,49 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 32 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,61) ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Newland Digital-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich hat die Newland Digital-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,75 Prozent erzielt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche (18,95 Prozent) und des "Informationstechnologie"-Sektors (12,5 Prozent) bedeutet. Diese Outperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Newland Digital-Aktie mit 1,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Insgesamt erhält die Newland Digital-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs positive Bewertungen, was auf eine starke Performance und solide Dividendenpolitik hinweist.

