Newland Digital Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Newland Digital wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Newland Digital führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Niveau von 38,34. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Newland Digital eine Rendite von 16,45 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,94 Prozent. Auch hier liegt die Rendite von Newland Digital mit 35,4 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Newland Digital liegt derzeit bei 1,52 %, nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Software") von 0,75 %. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,76 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.