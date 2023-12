McKesson Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mckesson heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Mckesson weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,65, was auch auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hindeutet. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Mckesson-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Mckesson zeigte interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch sich eine "Gut"-Bewertung ableiten lässt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Wer aktuell in die Aktie von Mckesson investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0,54 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Mckesson mit einer Rendite von 20,85 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Analyse ergibt also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Mckesson-Wertpapier.