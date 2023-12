Newhydrogen Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Newhydrogen ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung für den Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Newhydrogen beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 53,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,39 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie für beide RSI-Perioden als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Newhydrogen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild mit dem Gesamtergebnis "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Newhydrogen bei 0,01 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 0,0085 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -15 Prozent zum GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abstand von -15 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".