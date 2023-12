Newell Brands Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Newell Brands liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 34,83 Prozent niedriger, was einer Rendite von -34,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 2,27 Prozent lag, liegt der Aktienkurs von Newell Brands mit 37,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Newell Brands eine Dividendenrendite in Höhe von 3,49 % erzielt werden, was 598,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Stimmung der Anleger bei Newell Brands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich an den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newell Brands beträgt aktuell 16,42 und liegt somit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.