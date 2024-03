Newell Brands Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Newell Brands-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -12,1 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Newell Brands. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt eine neutrale Gesamtbewertung, da 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Newell Brands liegt bei 12,25 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 55,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Newell Brands-Aktie um 40,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten mit -6,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.