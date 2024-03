Newell Brands Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Newell Brands-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,56 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -9,81 Prozent vom aktuellen Kurs von 7,72 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,99 USD ergibt sich eine Abweichung von -3,38 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Newell Brands-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Newell Brands ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", da 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,25 USD, was einer möglichen Entwicklung um 58,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Newell Brands-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,58 Prozent erzielt, was 35,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite bei -4,23 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 36,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.