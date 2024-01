Newegg Commerce-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Newegg Commerce wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 58,54 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,94 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Newegg Commerce-Aktie eine durchschnittliche Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 201,72 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Newegg Commerce. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Bewertung als "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newegg Commerce-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,08 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 1 USD liegt. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.