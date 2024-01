Newegg Commerce Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Newegg Commerce-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Newegg Commerce. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 3,5 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von 227,1 Prozent erzielen, da derzeit 1,07 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Newegg Commerce in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newegg Commerce derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,07 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,04 USD, was einer Abweichung von +2,88 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Newegg Commerce ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 64,34, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.