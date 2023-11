Newcrest Mining-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Per 01.11.2023, 21:08 Uhr wird für die Aktie Newcrest Mining am Heimatmarkt ASE der Kurs von 23.35 AUD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Newcrest Mining auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Newcrest Mining konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Newcrest Mining auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Newcrest Mining beläuft sich mittlerweile auf 25,95 AUD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,35 AUD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,02 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,34 AUD. Somit ist die Aktie mit -7,85 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Newcrest Mining beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,98 Prozent und liegt mit 0,79 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,19) für diese Aktie. Newcrest Mining bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.