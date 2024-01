Newcore Gold Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Newcore Gold liegt der RSI bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum genutzt werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Für Newcore Gold beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage 0,15 CAD, was einem Unterschied von -6,67 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 0,14 CAD entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt über die letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,14 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Newcore Gold besonders negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich bei Newcore Gold eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Insgesamt erhält Newcore Gold aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung.