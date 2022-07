Newchic, globale Online-Modeplattform, kündigt für 2022 einen Modewettbewerb für Designer an

Hongkong und Los Angeles (ots/PRNewswire) -Newchic, eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Inklusion und Kreativität zelebrieren, gab heute bekannt, dass sie ihren #ArtYourPossibility-Wettbewerb 2022 ab dem 11. Juli 2022 durchführen wird. Die diesjährige Veranstaltung wird bis zum 21. August 2022 dauern. Die acht besten Designer werden am Wochenende des 13. August 2022 bekannt gegeben, die vier Gewinner am Wochenende des 20. August 2022.Newchic hat seinen #ArtYourPossibility-Wettbewerb 2022 nach Gesprächen mit Modeschöpfern über die Beziehung zwischen Kunst und sozialem Engagement ins Leben gerufen. In Anlehnung an den Slogan von Newchic, „jede Einzigartigkeit sichtbar zu machen", um Designer aller Erfahrungsstufen zu fördern, beschloss das Unternehmen, vier zielgerichtete Modemarken (Selfsow, Koyye, Mensclo und Charmkpr) einzuladen, den diesjährigen Wettbewerb mitzugestalten.„Newchic ist begeistert, diesen Wettbewerb gemeinsam mit vier CSR-bewussten Marken zu veranstalten", sagte Herr Zou, Präsident von Newchic. „Diese Unternehmen teilen die Mission von Newchic, einzigartige, kreative, bequeme und lässige Kleidung anzubieten - damit sich alle unsere Kunden selbstbewusster fühlen und ihre persönliche Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen können."Jede dieser vier Marken konzentriert sich auf eine bestimmte soziale Mission und unterstützt darüber hinaus das übergeordnete Ziel von Newchic, Einzigartigkeit, Ausdruck und Multikreativität zu fördern - d. h. Kreativität, die sich aus einer Reihe von Kulturen und Lebenserfahrungen speist. Selfsow ist bestrebt, die Autonomie und Unabhängigkeit von Frauen zu fördern; Koyee will die Gleichheit aller Gemeinschaften betonen; Mensclo setzt sich für einen „weniger ist mehr"-Ansatz in der Mode ein; und Charmkpr feiert den Einfluss kultureller Vielfalt und Wertschätzung auf die Männermode.Für den diesjährigen Wettbewerb sucht Newchic engagierte Kreative auf der ganzen Welt, die ihre Entwürfe mit uns teilen möchten - Erfahrung im Bereich Mode ist nicht erforderlich. Das Unternehmen verlangt von den Bewerbern lediglich, dass sie sich für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit engagieren.Nach der Registrierung für den Wettbewerb können die Designer bis zu zwei Themen wählen, die auf den (oben genannten) Missionen der vier Marken basieren. Die Designer haben vier Wochen Zeit, ihr Portfolio einzureichen, das sechs Illustrationen pro Thema und eine Beschreibung der Geschichte hinter dem Design enthält. Nach Einsendeschluss hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, für ihre Lieblingsbeiträge zu stimmen. Newchic wird auf der Grundlage dieser Abstimmung die acht besten Finalisten auswählen und 1:1-Interviews mit den Designern koordinieren. In der letzten Woche des Wettbewerbs wird Newchic eine Instagram Live-Sendung veranstalten, in der die Juroren die Designs der Finalisten Live bewerten und die vier besten Gewinner anhand eines Punktesystems bekannt geben. Die vier Erstplatzierten erhalten jeweils einen Geldpreis von 1.500 USD.„In den letzten zwei Jahren hat eine aufstrebende Generation von Designern ihr Handwerk als mächtiges Instrument genutzt, um sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren und ihre Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen", so Zou. „Es ist einer der Kernwerte von Newchic, seine Ressourcen zu nutzen, um diese einzigartigen Perspektiven für die Welt sichtbar zu machen. Ob Sie nun Modestudent, praktizierender Designer oder Modebegeisterter in Ihrer Freizeit sind, wir hoffen, dass Sie Ihre Geschichte und Ihre Entwürfe mit uns teilen."Um mehr über die Teilnahme und die Einzelheiten des Wettbewerbs zu erfahren, besuchen Sie bitte den folgenden Link: www.newchic.com/designers2022 (https://www.newchic.com/tempages-designers2022/tid-49263.html?utmid=22556)Informationen zu NewchicNewchic ist eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Integration und Kreativität fördern. Newchic wurde 2014 gegründet und hat eine rasante Entwicklung auf globaler Ebene erreicht und gehört zu den führenden Online-Shopping-Websites. Newchic bietet eine große Auswahl an Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires, um stilbewusste Kunden zu unterstützen. Newchic hat die Anerkennung und das Vertrauen von Kunden in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Südostasien gewonnen.https://www.newchic.com/ (https://newchic.vip/YCgh)duyinlin@newchic.comMedienkontakt:Allison Duhttps://www.newchic.com/duyinlin@newchic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1856576/1.jpgOriginal-Content von: Newchic Company Limited, übermittelt durch news aktuell