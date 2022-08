Newchic, die globale Online-Modeplattform, gibt die Finalisten des Wettbewerbs bekannt

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Newchic, eine Online-Modeplattform mit Marken, die Vielfalt, Inklusion und Kreativität zelebrieren, gab heute die sieben Finalisten bekannt, die hinter den Top-8-Designs des #ArtYourPossibility-Wettbewerbs 2022 stehen. Der Wettbewerb richtete sich sowohl an aufstrebende Designer als auch an Kreative mit wenig bis gar keinem Modehintergrund, die ein Portfolio mit originellen Illustrationen und schriftlichen Materialien erstellen sollten.Die diesjährigen Finalisten sind im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:Constantin BabeanuFrenki CekoScarlet LacasseArron LamAna LloshiŻaneta SiłkowskaHyoni WooJeder der sieben Finalisten reichte ein Portfolio ein, das entweder ein oder zwei Wettbewerbsthemen behandelte. Jedes Thema bezog sich auf eine der Partnermarken von Newchic - Selfsow, Koyye, Mensclo und Charmkpr - die sich auf ihre eigene, einzigartige soziale Mission konzentrieren und gleichzeitig das übergreifende Ziel von Newchic unterstützen, Multi-Hyphenates eine globale Plattform zu bieten, um sich selbst auszudrücken und für die Dinge einzutreten, die ihnen wichtig sind.In den nächsten Tagen wird Newchic mit jedem der sieben Finalisten ein persönliches Videointerview führen und ihnen die Gelegenheit geben, mehr über ihre Entwicklung als Designer zu erzählen, über die Dinge, die sie bei ihrer Arbeit inspirieren, und über den Einfluss der Kreativität auf ihren Selbstausdruck.Am Wochenende des 27. August 2022 (PST) wird Newchic ein Instagram Live mit allen sieben Finalisten veranstalten. Während der Veranstaltung wird eine prominente Jury - darunter Paula Franco, Danielle Sarkissian und Marcos Gonzalez - die Entwürfe der Finalisten in Echtzeit begutachten und die vier Erstplatzierten auf der Grundlage eines Bewertungssystems bekannt geben, das folgende Kriterien umfasst: Kreativität, Design, Einfallsreichtum, Einhaltung des Themas, Produktionsfähigkeit, Originalität, Relevanz und Popularität. Die vier Erstplatzierten erhalten jeweils einen Geldpreis von 1.500 USD.Die Registrierung ist derzeit geschlossen, aber Newchic ruft die Öffentlichkeit dazu auf, für ihr Lieblingsdesign zu stimmen. Rufen Sie einfach den folgenden Link auf und folgen Sie den Anweisungen: www.newchic.com/designers2022 (https://www.newchic.com/tempages-designers2022/tid-49263.html?utmid=22556)Informationen zu NewchicNewchic ist eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Integration und Kreativität fördern. Newchic wurde 2014 gegründet und hat eine rasante Entwicklung auf globaler Ebene erreicht und gehört zu den führenden Online-Shopping-Websites. Newchic bietet eine große Auswahl an Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires, um stilbewusste Kunden zu unterstützen. Newchic hat die Anerkennung und das Vertrauen von Kunden in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Südostasien gewonnen.https://www.newchic.com/ (https://Newchic.vip/YCgh)duyinlin@newchic.comMedienkontakt:Allison Tuhttps://www.newchic.com/duyinlin@newchic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1883514/TOP_8_ENTRIES_OF_NEWCHIC_2022_FASHION_CONTEST__ARTYOURPOSSIBILITY.jpgOriginal-Content von: Newchic Company Limited, übermittelt durch news aktuell