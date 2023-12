Newcapec Electronics Aktie: Was passiert jetzt?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newcapec Electronics liegt bei 37, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten beläuft sich auf 4,89 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Underperformance von -14,38 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Newcapec Electronics um 8,71 Prozent niedriger. In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen eine Rendite von 0,69 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Der Relative Strength Index (RSI) für Newcapec Electronics zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 47,5 und 51,32, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie somit neutrale Bewertungen in Bezug auf fundamentale Kriterien, Branchenvergleich, Dividendenrendite und RSI.

