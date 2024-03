Newbury Street Acquisition Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Newbury Street Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Newbury Acquisition liegt bei 42, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Newbury Acquisition in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newbury Acquisition derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,87 USD liegt, was einer Abweichung von +2,45 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Wertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.