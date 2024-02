Newbury Pharmaceuticals AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Newbury-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,83 SEK verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 4,71 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +22,98 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Ebenso liegt der GD50 bei 4,13 SEK, was einem Abstand von +14,04 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Newbury-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen kaum verändert haben. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Newbury-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (49,06) zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Signale, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Newbury-Aktie basierend auf dem RSI.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Newbury-Aktie in den verschiedenen Bereichen mit einer "Neutral"-Bewertung abschneidet.