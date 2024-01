Newbury Pharmaceuticals AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Newbury-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,1 SEK verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von -22,2 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,47 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,07 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Newbury-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen über Newbury in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz, da in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Newbury bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Newbury-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI bei 61,46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien zeigt sich bei Newbury eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Newbury-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz im Internet.