Newborn Town Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit Anhaltspunkte für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Newborn Town-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 69,47 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Newborn Town.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Newborn Town-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,77 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,91 HKD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Newborn Town-Aktie nach der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.