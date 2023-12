Newborn Town Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Newborn Town beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,46, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen.

Die Aktivität und Stimmungsänderung der Newborn Town-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und ergeben eine Einschätzung als "Neutral".

Die charttechnische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Newborn Town-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.